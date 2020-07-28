بعد تأكيد خبر وفاته.. أبرز المعلومات عن طبيب الغلابة محمد مشالي

أكدت مصاردر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والامراض المعروف بـ طبيب الغلابة، وفاته إثر ازمة قلبية مفاجئة داخل منزله .





وتوفي طبيب الغلابة عن عمر يناهز 82 سنة، وله بصمة واضحة في مساعدة الغلابة والكشف علي غير القادرين والمتابعه معهم بأسعار كشف قليلة للغاية .





ونعرض لكم أبرز المعلومات عن طبيب الغلابة :





- ولد محمد عبدالغفار مشالى في محافظة البحيرة عام 1944 ووالده كان يعمل في مهنة التدريس





- انتقل برفقة والده إلى محافظة الغربية واستقر هناك





- تخرج من كلية الطب قصر العيني في 5 يونيو 1967 تخصص أمراض الباطنة والاطفال والحميات





- يقدم الكشف بقيمة 5 جنيهات وزادت الي 10 جنيهات خلال الفترة الاخيرة في عيادته بطنطا لذا أطلق عليه طبيب الغلابة .





-أطلق محافظ الغربية اسمه على أحد شوارع طنطا بعد طلب من السكان بتكريمه





- الظهور الأبرز للدكتور مشالي كان عبر برنامج "قلبي اطمأن" ورفض المساعدات التي قدمها "غيث" مقدم البرنامج لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل طبيب الغلابة .





-منح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، العضوية الشرفية لـ طبيب الغلابة محمد مشالي؛ بعدما أعلن تشجيعه للفريق الأبيض.





-انتشرت شائعات طوال الفترة الماضية عن وفاته، وكان دائما يستقبلها بصدر رحب، الا انها كانت تزعج ابنائه وزوجته، خاصة وأن طبيب الغلابة لم يمتلك هاتف محمول .

- افني طبيب الغلابة حياته في مساعدة الفقراء، وجعل مهنة الطب طوال 50 عاما من ممارسته في خدمة الغلابة .