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أخبار البلد

بعد تأكيد خبر وفاته.. أبرز المعلومات عن طبيب الغلابة محمد مشالي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:26 ص
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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أكدت مصاردر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والامراض المعروف بـ طبيب الغلابة، وفاته إثر ازمة قلبية مفاجئة داخل منزله .

وتوفي طبيب الغلابة عن عمر يناهز 82 سنة، وله بصمة واضحة في مساعدة الغلابة والكشف علي غير القادرين والمتابعه معهم بأسعار كشف قليلة للغاية .

ونعرض لكم أبرز المعلومات عن طبيب الغلابة : 

- ولد محمد عبدالغفار مشالى في محافظة البحيرة عام 1944 ووالده كان يعمل في مهنة التدريس 

- انتقل برفقة والده إلى محافظة الغربية واستقر هناك

- تخرج من كلية الطب قصر العيني في 5 يونيو 1967 تخصص أمراض الباطنة والاطفال والحميات 

- يقدم الكشف بقيمة 5 جنيهات وزادت الي 10 جنيهات خلال الفترة الاخيرة في عيادته بطنطا لذا أطلق عليه طبيب الغلابة .

-أطلق محافظ الغربية اسمه على أحد شوارع طنطا بعد طلب من السكان بتكريمه 

- الظهور الأبرز للدكتور مشالي كان عبر برنامج "قلبي اطمأن" ورفض المساعدات التي قدمها "غيث" مقدم البرنامج لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل طبيب الغلابة .

-منح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، العضوية الشرفية لـ طبيب الغلابة محمد مشالي؛ بعدما أعلن تشجيعه للفريق الأبيض. 

-انتشرت شائعات طوال الفترة الماضية عن وفاته، وكان دائما يستقبلها بصدر رحب، الا انها كانت تزعج ابنائه وزوجته، خاصة وأن طبيب الغلابة لم يمتلك هاتف محمول . 
 
- افني طبيب الغلابة حياته في مساعدة الفقراء، وجعل مهنة الطب طوال 50 عاما من ممارسته في خدمة الغلابة .
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