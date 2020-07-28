نقابة الأطباء بالغربية تنعي الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

أكد الدكتور جرجس أمين عام نقابة أطباء الغربية، اليوم أن النقابة نعت طبيب الغلابة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





كما أشار إلى أنه قضي حياته لخدمة الآلاف من أهالي المحافظات من محدودي الدخل والغلابة.





وأوضح أمين عام النقابة، أن النقابة قامت بتكريم الدكتور مشالي منذ 3 سنوات وحاصل منها على لقب الطبيب المثالي.





وكشف أن هذا التكريم أعلى أنواع التكريم من نقابة الأطباء.





كما بين إنه سيتم المشاركة في واجب العزاء والجنازة بواسطة وفد من نقابة الأطباء، مضيفا أن هذا أقل شئ ممكن ان يقدم لطبيب أفني حياته في خدمة المرضى خلال الفترة الأخيرة.