العروض الوهمية تحاصر نجوم وادي دجلة قبل استئناف الدوري الممتاز

طالب مسئولو نادى وادى دجلة الثنائي أحمد رمضان بيكهام، ومحمد عبدالعاطي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بغلق صفحة الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مسئولو دجلة أن حديث أى لاعب عن الرحيل فى الوقت الحالى أمر غير مسموح به فى ظل تبقي مباريات مهمة للفريق بالدوري الممتاز ويحتاج إلى الفوز بمعظمها من أجل ضمان عدم الهبوط إلى دوري القسم الثانى خاصة فى ظل الموقف الصعب الذي بات عليه دجلة.

وأكد مسئولو دجلة لـ بيكهام وعبدالعاطى عدم امتلاك أى عروض رسمية من أى جهة فى الوقت الحالى ، وما يثار حول طلبات الاهلى والزمالك بضمهما لا أساس له من الصحة فى الوقت الحالي.

وتلقى اللاعبان وعودا من قبل الإدارة بعدم الوقوف أمام مستقبلهم فى حال تلقي عروض رسمية خلال الميركاتو الصيفي.