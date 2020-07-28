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أخبار العالم

بريطانيا تنعي طبيب الغلابة: إنسان عظيم كرس حياته للفقراء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:43 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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شيماء مصطفى
نعت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور محمد مشالي، الذي وافته المنية فجر اليوم، بطنطا محافظة الغربية.

وقالت دياز في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "فقد العالم اليوم إنسان عظيم كرس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي وبدون مقابل".

وأضافت: "أحزنني كثيرًا خبر وفاة الدكتور #محمد_مشالي المعروف بـ #طبيب_الغلابة Broken heart تعازيّ لعائلة الفقيد وللعالم أجمع ولاسيما شعب مصر".

ورحل الدكتور محمد مشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة"، فجر اليوم، جراء هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 76 عاما.

وظل مشالي يعمل لسنوات طويلة مخصصا قيمة كشفه الطبي في عيادته والتي لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت بعد ذلك لتصل إلى 10 جنيهات.
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