AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

طرح منها 5 سيارات فقط.. الوحش الدنماركي سيارة TSR-S

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:31 م
صدى البلد
Advertisements
منة الله عبد الحميد
كانت ومازالت السيارات الدنماركية تغزو الأسواق بين الحين للآخر، لتميزها بالعديد من الإمكانيات والرفاهية الفائقة. 

وكشفت أحد الشركات الدنماركية عن الوحش TSR-S، وهي من الطراز الرياضي الخارق وكان المقرر طرح تلك السيارة في معرض جينيف ولكنه تم الغاؤه من أجل ظروف كورونا
زينفو TSR-S . . سيارة فائقة مثيرة بقوة 1177 حصان وسعر 1.6 مليون ...
تحتوي السيارة على محرك خارق من فئة V8 الشهيرة، وبسعة كبيرة تصل إلى 5.8 لتر مع شاحن توربيني مزودج، لتستطيع السيارة توليد قوة هائلة تصل إلى 1177 حصان.
سيارة Zenvo TSR-S بقوة 1177 حصان بسعر 1.6 مليون دولار
وبفضل هذا المحرك تستطيع السيارة التسارع من السكون وحتى 62 ميل في الساعة في غضون 2.7 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 202 ميل في الساعة.
زينفو تي أس آر أس 2020 الجديدة - صاروخ سويدي متفوق بسعر 1.63 مليون ...

تتميز السيارة بتصميمها الفريد وهيكلها القوي المصنوع من الفايبر المكثف للكربون والجناح الخلفي الطائر ومقصورتها الرياضية التي تخطف الأنظار. 

وتم الإعلان أن هذه السيارة سيطرح منها 5 نسخ فقط، ويمكن قيادتها على الطرق السريعة بخلاف بعض النسخ السابقة المخصصة للحلبات والسباقات، وهذا يعني أنها واحدة من أقوى وأكثر السيارات ندرة في العالم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما هي فائدة التيربو في السيارة ؟

تعرف على مواصفات بي إم دبليو x7

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة تقفيل أمبير سيارة بنتلي فلاينج سبير.. شاهد

بعد فيديو إنستجرام. تعرف على شخصية اللاعب عمرو جمال من سيارته الـ BMW

أوبل تطلق أول طراز من سيارتها الكهربائية.. فيديو

تعرف على السيارة المفضلة لـ أمير دولة الكويت

ترشيحاتنا

بعد مبادرة السيسي.. فوائد صحية عند الحفاظ على رشاقتك

محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية لـ الدوري الإنجليزي

عبد الملك يعتذر عن تولي تدريب فريق النجوم بسبب محمد صلاح

إحالة شيري هانم وزمردة للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة

الأهلي والجونة.. المارد الأحمر يتقدم بهدفين دون رد في الشوط الأول.. فيديو

بـ تاتو على الكتف .. شيما الحاج تثير الجدل بإطلالة سوداء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعمها لـ البوركيني .. صور جديدة تكشف جمال نرمين الفقي.. شاهد

من أرض الذهب إلى مكتبة الإسكندرية.. شروق سيف تعرض لمحات من تاريخ مصر باللغة الفرنسية

ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﻋﻴﻮﺏ ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark .. صور