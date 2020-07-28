طرح منها 5 سيارات فقط.. الوحش الدنماركي سيارة TSR-S

كانت ومازالت السيارات الدنماركية تغزو الأسواق بين الحين للآخر، لتميزها بالعديد من الإمكانيات والرفاهية الفائقة.





وكشفت أحد الشركات الدنماركية عن الوحش TSR-S ، وهي من الطراز الرياضي الخارق وكان المقرر طرح تلك السيارة في معرض جينيف ولكنه تم الغاؤه من أجل ظروف كورونا

تحتوي السيارة على محرك خارق من فئة V8 الشهيرة، وبسعة كبيرة تصل إلى 5.8 لتر مع شاحن توربيني مزودج، لتستطيع السيارة توليد قوة هائلة تصل إلى 1177 حصان.

وبفضل هذا المحرك تستطيع السيارة التسارع من السكون وحتى 62 ميل في الساعة في غضون 2.7 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 202 ميل في الساعة.





تتميز السيارة بتصميمها الفريد وهيكلها القوي المصنوع من الفايبر المكثف للكربون والجناح الخلفي الطائر ومقصورتها الرياضية التي تخطف الأنظار.





وتم الإعلان أن هذه السيارة سيطرح منها 5 نسخ فقط، ويمكن قيادتها على الطرق السريعة بخلاف بعض النسخ السابقة المخصصة للحلبات والسباقات، وهذا يعني أنها واحدة من أقوى وأكثر السيارات ندرة في العالم.







