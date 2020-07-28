لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على موعد انطلاق المرحلة الأولى وعدد الرغبات المتاحة

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التنسيق هذا العام سيشهد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات.

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وأضاف في تصريح لـ "صدى البلد" أن كل كلية ستلتزم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم فتح التنسيق وانطلاق المرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات والتي سيتم بدء التسجيل بها بعد عيد الفطر.

بينما أكد أن هذا العام سيكون عدد الرغبات المتاحة لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق ستكون 75 رغبة بعدما أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

كان صرح بأنه سيتم فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم 6 أغسطس المقبل ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.



