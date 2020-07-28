الشناوي يحرم أحمد ريان من تسجيل هدف التعادل للجونة





وتقدم الأهلي بهدف وليد سليمان الذي سجله في الدقيقة الثانية من المباراة.



وحرم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي أحمد ياسر ريان من تسجيل هدف التعادل للجونة.



توغل أحمد ريان بين دفاعات الاهلي وكسر مصيدة التسلل، وتلقى كرة مميزة وسددها رأسية من فوق الشناوي ولكن كان لها بالمرصاد.



وجاء تشكيل الأهلى كالآتى :



حراسة المرمى : محمد الشناوى



خط الدفاع : محمد هانى ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلى معلول .



خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان .



خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي ومروان محسن .



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة، في المباراة الودية المقامة حاليا على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.