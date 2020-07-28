الجهاز الفني يستبعد مجموعة لاعبين من مواجهة طنطا استعدادا للقاء الجيش

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على استبعاد كل من محمد أبو جبل، محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى محمد، أسامة فيصل من مباراة طنطا الودية المقامة حاليا باستاد الجيش ببرج العرب.



