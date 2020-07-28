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رياضة

الجهاز الفني يستبعد مجموعة لاعبين من مواجهة طنطا استعدادا للقاء الجيش

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:15 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك  بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على استبعاد كل من محمد أبو جبل، محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى محمد، أسامة فيصل من مباراة طنطا الودية المقامة حاليا باستاد الجيش ببرج العرب. 

وجاء قرار الجهاز الفني باستبعاد اللاعبين من مباراة اليوم أمام طنطا، استعداد لمواجهة طلائع الجيش الودية غدا الأربعاء على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الفريق الودية قبل إستئناف الموسم الكروي الحالي.
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