موقف معاري النادي الأهلي من الدخول في حسابات فايلر والعودة مجددا للأحمر

جاءت قائمة اللاعبين المعارين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، كبيرة فى عددها حيث وصلت لـ 15 لاعبا وهو رقم كبير، بجانب موقفهم من الدخول فى حسابات المدير الفني السويسري رينيه فايلر .





ويتصدر نادي سموحة السكندري قائمة لاعبي الأهلي المعارين بخمسة لاعبين هم: صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى ومحمد عبد المنعم.









بينما يأتي نادي الجونة بأربعة لاعبين هم: أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار ، وهناك حسين السيد مارسيلو المعار إلى الصفاقسي التونسي بجانب محمد شريف لإنبي و عمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء فى نادي طلائع الجيش ووليد ازارو الاتفاق السعودي.









ويعمل السويسري رينيه فايلر، في الوقت الراهن، على حسم ملف المعارين خارج صفوف الفريق الأحمر من أجل تحديد مصير العروض المقدمة إليهم في الموسم الجديد.









ومن المقرر أن يقوم رينيه فايلر بحسم مصير اللاعبين المعارين من أجل البت في موقف اللاعبين الذين يرغب فايلر في استمرار إعارتهم خارج صفوف الفريق.





وكان المدرب السويسري أبدى رضاه عن عودة كل من أكرم توفيق وعمار حمدي ومحمد شريف بشكل نهائي، على أن يحسم موقف باقي اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة ليظل غموض موقف باقي اللاعبين فى الوقت الحالي وقبل عودة الدوري الممتاز من جديد مطلع الشهر المقبل.









كما وافق فايلر على عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي ، بعدما فشلت مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي وسيرينو لاعب صن داونز .