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رياضة

شريف إكرامي ينعى طبيب الغلابة.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:57 م
شريف اكرامي
شريف اكرامي
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مصطفى كرم
نعى شريف اكرامي حارس مرمي النادي الاهلي السابق وفاة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة الذى وافتة المنية صباح اليوم. 


وكتب شريف اكرامي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏رحم الله طبيب الانسانية الدكتور العظيم  محمد مشالي،اسكنه الله فسيح جناته".

وتوفي صباح اليوم الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"  إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .


جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة 
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