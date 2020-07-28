شريف إكرامي ينعى طبيب الغلابة.. شاهد

نعى شريف اكرامي حارس مرمي النادي الاهلي السابق وفاة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة الذى وافتة المنية صباح اليوم.









وكتب شريف اكرامي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏رحم الله طبيب الانسانية الدكتور العظيم محمد مشالي ،اسكنه الله فسيح جناته".





وتوفي صباح اليوم الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .







