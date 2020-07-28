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برلمان

أرض طاهرة .. علاء عابد يدعو أهالي كرداسة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:53 م
علاء عابد رئيس لجنه
علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان
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ماجدة بدوي
وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن،  التحية إلي أهالي مدينة كرداسة. مؤكدا أنها ارض طاهرة مشيدا بأهالي مدينة كرداسة.
 

كما وجه علاء عابد الشكر والتقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن،  والمهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن،  مؤكدا علي دورهما الكبير في إرساء قواعد الحزب وبناء أمانات قوية بكافة المحافظات والمراكز.


وأضاف عابد في كلمته خلال مؤتمر الحزب بمحافظة الجيزة بمدينة الجيزة لدعم مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ،  ان حزب مستقبل وطن هو التنظيم الوحيد الذي يساند  المواطن المصري في الشارع ، مؤكدا أن الشارع هو الأساس لكل المرشحين.


ودعا نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الحاضرين للتصويت لمرشحي الحزب قائلا:  صوتك امانة لمرشحي مستقبل وطن،  القايمة تحتاج إلى 5% من الأصوات قائلا: عايزين نحتفل بعيد الأضحى وايضا بفوز مرشحي حزب مستقبل وطن بالقوائم والفردي، بفضل رجال ونساء كرداسه،  وهذه الأرض الطاهرة ارض كرداسة.


ومن جانبه طالب النائب عبد الوهاب خليل امين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة،  الحاضرين بالوقوف دقيقة حدادا على روح شهداء قسم كرداسه ، مؤكدا ان امانة كرداسه من الامانات المميزة فى العمل الجماهيري وخاصة ازمة كورونا وقد بذلوا جهودا كبيرة في الشارع.


ومن جانبها قالت الاعلامية فريدة الزمر اننا نتشرف اليوم بوجودنا في كرداسة وسيخرج منها الالاف المؤلفة لتقول كلمتها في انتخابات مجلس الشيوخ ومن أجل تغيير الصورة عنها ونرجع تاني نقب علي وش الدنيا واليوم نحضر مؤتمرا في شارع الشهيد أحمد الزمر.
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