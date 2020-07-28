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توك شو

حسب الناس والسيرة الطيبة.. ابن طبيب الغلابة: والدى أوصانا بالفقراء.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:51 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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عبد الخالق صلاح
قال  وليد مشالى ابن طبيب الغلابة، إن والده كان متواجدًا بعيادته حتى أول أمس، مضيفًا: "رجع من العيادة فى ميعاده، بس كان تعبان شوية".

وأوضح مشالى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الاعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن والده لم يكن يحصل على أى يوم إجازة حتى فى الأعياد.

وأشار إلى أن والده، جاءت له الكثير من الهدايا والتبرعات وكان يرفضها، لافتًا إلى أن والده كان يعمل بأجر يراه مرضى ويعتبره طريقة الوصول إلى الفقراء، متابعًا: "والدى اوصانا بالفقراء.

ولفت إلى أن والده ترك لهم حب الناس والسيرة الطيبة، مؤكدًا أن حاكم الإمارات وشيخ الأزهر نعا والده وهو شئ يكفيه.

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