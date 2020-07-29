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أخبار البلد

تعرف على موعد رجوع العاملين بالكهرباء للعمل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
طالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر العاملين التابعين للشركة بالحضور لمقار العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 أغسطس المقبل.

وأوضحت الشركة  أنه بالنسبة للاجازات الاستثنائية تم تعريفها بأنها الإجازات المرضية الواردة بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 على سبيل الحصر من أمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل وعمليات جراحية دقيقة.

وأضافت الشركة أما تعريف  الأمراض المزمنة هي التي يتحكم فيها بالعلاج الشهري المنتظم  مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر دون مضاعفات وغيرها من الأمراض التي يقارب المريض فيها الحاله الطبيعيه وفي هذه الحالة لا يستحق المريض اي إجازة مرضية ويستحق تقرير طبي حين طلبه في قدرته على القيام بالأنشطة الطبيه وأن حالته متحكم فيها بالعلاج.

واستثنت الشركة من الحضور 4 فئات هم :

* العامل المصاب بأحد الأمراض المزمنة بالمضاعفات تمنع عن العمل، وأصحاب العمليات الجراحية  الخطيرة  بشرط ثبوت ذلك فى ملف العامل الوظيفي .

 * الموظفة الحامل حال  وجود الام  تمنعها من تأدية عملها وكذلك الموظفة التى ترعى طفلا او أكثر دون سن ال 12 عاما .

* العامل المصاب بفيروس كورونا المستجد وتظهر عليه  أعراض متوسطة وثبات ايجابية إصابة الحالة على أن يمنح اجازه 14 يوم او لحين  تعافى الحالة وتحويلها السلبية ايهما اقرب. 

*  العامل المصاب بفيروس كورونا المستجد والذى تظهر عليه الأعراض التنفسية الشديدة، ويحتاج لدخول المستشفى على أن يمنع إجازة لحين الشفاء بعد الخروج من المستشفى  وتحول الحالة  لسلبية أو اختفاء الاعراض تماما. 

وشددت الشركة القابضة على انتظام  باقي العمل من دون استثناء او تناوب وفقا للظروف العمل الاعتيادية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية السابقة التنبيه عليها داخل مواقع العمل مع وجوب ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة للمترددين على كافة المواقع التابعة وكذلك استمرار أعمال التعقيم والنظافة المستمرة.
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