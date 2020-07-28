إنتر يتقدم على نابولي بهدف نظيف في الشوط الأول.. فيديو

تقدم نادي إنتر على نظيره نادي نابولي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.
المدافع دانيلو دي أمبروزيو كان مسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة الحادية عشر، بعد تمريرة من زميله بيراجي، لينتهي الشوط الأول بتقدم النيراتزوري
بهدف نظيف.
وجاء تشكيل إنتر كالآتي:
في حراسة المرمى: هاندانوفينش
خط الدفاع: دامبروزيو - دي فري - باستوني - أنطونيو كاندريفا
خط الوسط: بروزوفيتش - باريلا - بيراغي - بورخا فاليرو
خط الهجوم: ألكس سانشيز - روميلو لوكاكو.
ويحتل نادي إنتر المركز الثاني في الدوري الإيطالي
برصيد 76 نقطة، وضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا، أما نادي نابولي فيحتل المركز السابع برصيد 59 نقطة.