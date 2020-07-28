موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره نابولي اليوم، الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ37، من مسابقة الدوري الإيطالي.





موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي:





وتقام مباراة إنتر ميلان ضد نابولي في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 4، بتعليق عصام الشوالي.





إنتر ميلان ضد نابولي:





ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، لتعزيز تواجده في المركز الثاني، وقطع خطوة كبيرة نحو المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





في المقابل يطمح نابولي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أفاعي إنتر ميلان، للحفاظ على فرضه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى الدروي الأوروبي، بعد فقدانه رسميا فرصة المشاركة التشامبيونزليج.





يذكر أن يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي رسميا، بعد الفوز على سامبدوريا بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.





وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.





ترتيب إنتر ميلان ونابولي:





ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة خلف يوفنتوس متصدر الترتيب بـ 83 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز السابع بـ 59 نقطة.







