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رياضة

بعد تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي.. المتأهلون لدوري أبطال أوروبا.. وصراع شرس على الدوري الأوروبي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
توج نادي يوفنتوس رسميًا بطلًا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على سامبدوريا بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والثلاثين للبطولة.

يوفنتوس كان بإمكانه حسم اللقب الجولة الماضية، لكن خسارته أمام أودينيزي يوم الخميس الماضي، جعلته ينتظر لتلك الجولة، ليحقق أخيرًا الفوز على سامبدوريا بهدفين نظيفين.

الدوري الإيطالي بعكس الدوري الإنجليزي على سبيل المثال، حسمت فيه جميع المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويتبقى الحسم لمركزي الدوري الأوروبي.

ونستعرض تباعًا الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل من الدوري الإيطالي

دوري أبطال أوروبا

ضمنت 4 فرق تواجدها في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهي

يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة

إنتر صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة

أتالانتا صاحب المركز الثالث برصيد 75 نقطة

لاتسيو صاحب المركز الرابغ برصيد 75 نقطة

الدوري الأوروبي

لم يضمن أي فريق التأهل للدوري الأوروبي عن الدوري الإيطالي، يتأهل فريقان فقط من السيريا إي، والأقرب حتى الآن للتأهل فريقي روما وميلان.

روما يحتل المركز الخامس برصيد 64 نقطة وفوزه في الجولة القادمة يعني تأهله رسميًا للدوري الأوروبي.

ميلان يحتل المركز السادس برصيد 60 نقطة ويواجه في الجولة المقبلة فريق سامبدوريا، وينافسه على التأهل فريق نابولي صاحب المركز السابع بـ 59 نقطة الذي يلاقي نابولي الجولة القادمة.
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