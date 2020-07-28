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رياضة

تشكيل نادي إنتر أمام نابولي في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:53 م
لوكاكو
لوكاكو
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إسماعيل محمود
كشف أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر، عن تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي نابولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساءً على ستاد جوزيبي مياتزا بميلانو ملعب فريق إنتر.

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

في حراسة المرمى: هاندانوفينش

خط الدفاع: دامبروزيو - دي فري - باستوني - أنطونيو كاندريفا

خط الوسط: بروزوفيتش - باريلا - بيراغي - بورخا فاليرو

خط الهجوم: ألكس سانشيز - روميلو لوكاكو.

ويحتل نادي إنتر المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة، وضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا، أما نادي نابولي فيحتل المركز السابع برصيد 59 نقطة.
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