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رياضة

منافس الأهلي.. تشكيل الوداد في أولى مبارياته الرسمية بالدوري المغربي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:07 م
الوداد
الوداد
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إسماعيل محمود
كشف الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي، عن تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره مولودية وجدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري المغربي لكرة القدم.


وتعد تلك المباراة هي الأولى لفريق الوداد في بطولة الدوري المغربي بعد استئنافه أمس بعد توقف دام أكثر من  4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.


وجاء تشكيل الوداد كالآتي:

في حراسة المرمى: التكناوتي

خط الدفاع: محمد نوصير- كومارا - أسرير- بدر كدارين

خط الوسط: السعيدي- إبراهيم النقاش- وليد الكرتي

خط الهجوم:إسماعيل الحداد- بديع أووك- الحسوني


ويلاقي النادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا في أواخر شهر سبتمبر وبدايات شهر أكتوبر.
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