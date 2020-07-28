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ديني

الأزهر: جزار الأضحية ليس ممنوعا من قص الشعر أو الأظافر.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:05 م
الأزهر: الجزار الذي
الأزهر: الجزار الذي سيذبح الأضحية ليس ممنوعا من قص الشعر
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محمد شحتة
قال، الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يسن للمضحي عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر إذا نوى الأضحية.

وأضاف سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن النبي الكريم أرشدنا كما في حديث أم سلمة رضى الله عنها فيقول النبي "من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي". 

وأشار إلى أن المضحي هو الذي يمتنع فقط عن الأخذ من الشعر أو الاظافر ولا يندرج هذا الحكم على الزوجة أو الأولاد فالذي يدفع ثمن الأضحية هو الذي يلتزم بالمنع فقط.

وأوضح، أنه بالنسبة للجزار الذي سيذبح الأضحية، فلا يسن له الأخذ من الشعر أو الأظافر فالأمر على المضحى فقط.

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