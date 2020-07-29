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رياضة

ابن نجريج يتجاهل الدوري المصري.. نادي برتغالي كبير يقود اللاعب لمشوار رحلة احتراف

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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عمرو ابوبكر


ترددت أخبار عديدة عن مفاوضات الأهلي والزمالك للاعب كريم فؤاد نجم فريق النجوم المعار لنادي إنبي.

وخرج مدير الكرة في إنبي مشيراََ الى أن، اللاعب لا يفكر في الرحيل عن إنبي ويسعى للاحتراف خارج الدوري المصري. 

وقال الطويلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن كريم فؤاد من نجريج وهو من نفس قرية النجم الدولي المصري محمد صلاح ويسير على خطاه.

وأضاف الطويلة أن، النبي يحق له التجديد لإعارة كريم لمدة موسم قادم بناء على ما ينصه العقد بيننا وبين الفريق البترولي.

وصرح رئيس النجوم أن، يوجد نادي كبير في مصر يحاول مفاوضة اللاعب بشكل غير رسمي ولكن نحن نعمل بالمفاوضات الرسمية فقط.

وتابع: أملنا الاحتراف للاعب والسير على خطى محمد صلاح، فانه سوف ينطلق الى الدوري البرتغالي بأحد الأندية الكبرى، من الممكن أن يكون بنفيكا ولكن ان لم يكن فهو بنفس قوة بنفيكا.

وأشار رئيس النجوم أن، كريم فؤاد طوال فترة مسيرته مع النجوم لم يصدر منه مشكلة واحدة، وهذا يدفعنا لدعمه الى أفضل ما يناسبه وتوليه على النادي. 
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