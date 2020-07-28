AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المسلماني: تجربة حركة النهضة لمدة 10 سنوات في تونس كانت مجرد كلام ووصلت بالدولة إلى الإفلاس.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:40 م
المحلل السياسي أحمد
المحلل السياسي أحمد المسلماني
Advertisements
محمود محسن
أكد أحمد المسلماني المحلل السياسي أنه مر 10 سنوات على سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس مؤكدا أن نظام حزب النهضة في تونس يحكم منذ 10  سنوات ولم يحقق أى تقدم يذكر على الأرض منذ الحكم حتى الآن.

وأضاف المسلماني خلال لقاء له لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc  أنه  بالرغم  من أخطاء عائلة بن علي ودرجة القمع إلا أن أغلب التوانسة الأن يؤيدون فترة استقرار تلك الفترة. 

وتابع المحلل السياسي أن الثورة التونسية منذ 10 سنوات نجت من الثورة المضادة مؤكدا أن الثورة التونسية نجحت في هدفها الرئيسي وهو سقوط نظام زين العابدين بن علي. 

وأشار إلى أن تونس الأن على وشك الافلاس الرسمي وتعيش حالة من الافلاس الواقعي وتعبيرات لقوى سياسية موجودة واصبحت الأن بلا اقتصاد.

وقال المحلل السياسي أن الوضع الاقتصادى الداخلى فى تونس عنوانه الافلاس مؤكدا  أن تجربة حركة النهضة لمدة 10 سنوات في تونس كانت مجرد كلام والهدف الرئيس الذي سجلته حركة النهضة في شباك وطنها هي دخول تونس في حافة الافلاس. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سياسي: الغنوشي يدرس جعل تونس عاصمة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين..فيديو

في سؤال عن تداول رئاستها | الغنوشي: لا النهضة حزب التجمع ولا أنا زين العابدين بن علي

عبير موسى:أمن تونس القومي في خطر بسبب حزب النهضة

إخوان تونس في خبر كان.. محاولات فاشلة للانفراد بالحكم.. شورى النهضة يدعو الفخفاخ لتقديم استقالته.. وثائق تكشف مخالفات في تأسيس الحزب عام 2011.. وتحركات عاجلة لحظر الحركة

اشتعال المعركة السياسية في تونس.. محلل سياسي: الفخفاخ والغنوشي خاسران

ذكرى اغتيال البراهمي.. كيف أثبت الأدلة تورط تنظيم إخوان تونس؟

ترشيحاتنا

بريطانيا تنعي طبيب الغلابة: إنسان عظيم كرس حياته للفقراء

ميدو لـ صالح جمعة: علشان مترجعش تقول يارتني كنت عملت

بثينة كشك: نحارب الدروس الخصوصية ونعتبرها قضية "حياة أو موت"

جنون المعدن الأصفر.. 3 عوامل تتحكم فى ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب.. تفاصيل

إعلامية كويتية: مصر تتعامل بأعلى درجات الدبلوماسية فى ملف سد النهضة

وزير التعليم : الثلاثاء المقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام

3 طرق طبيعية من المنزل لعلاج الأرق