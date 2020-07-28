المسلماني: تجربة حركة النهضة لمدة 10 سنوات في تونس كانت مجرد كلام ووصلت بالدولة إلى الإفلاس.. فيديو

أكد أحمد المسلماني المحلل السياسي أنه مر 10 سنوات على سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس مؤكدا أن نظام حزب النهضة في تونس يحكم منذ 10 سنوات ولم يحقق أى تقدم يذكر على الأرض منذ الحكم حتى الآن.





وأضاف المسلماني خلال لقاء له لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه بالرغم من أخطاء عائلة بن علي ودرجة القمع إلا أن أغلب التوانسة الأن يؤيدون فترة استقرار تلك الفترة.





وتابع المحلل السياسي أن الثورة التونسية منذ 10 سنوات نجت من الثورة المضادة مؤكدا أن الثورة التونسية نجحت في هدفها الرئيسي وهو سقوط نظام زين العابدين بن علي.





وأشار إلى أن تونس الأن على وشك الافلاس الرسمي وتعيش حالة من الافلاس الواقعي وتعبيرات لقوى سياسية موجودة واصبحت الأن بلا اقتصاد.



