نادر شوقي يكشف حقيقة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قبل عودة الدوري





وقال شوقي خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن رمضان صبحي لابد أن ينفذ كلام الفيفا وهدرسفيلد يجب أن يلتزم به.





وتابع: عقد رمضان موسم كامل وبناء على ما قاله الفيفا فان عقده مازال مستمرا.





وأضاف شوقي أن، الوقت الحالي لا يوجد أي جديد في المفاوضات ولكن الأهم من المفاوضات هو استمرار رمضان في اعارته وعدم رحيله.





وأكمل: الموضوع هذه الفترة مع الذي سيجلس مع مسؤولين هدرسفيلد للتفاوض لاستمرار رمضان حتى انتهاء بطولات هذا الموسم.





واشار شوقي الى أن، رمضان صبحي من أهم اللاعبين عند الأهلي في الفترة الحالية، فبقائه مهم جداََ ولكن لا نستطيع القول أن يوجد خطوات سلبية او ايجابية في المفاوضات.





واختتم: لا توجد اي عروض احتراف اوروبية تقدمت لرمضان صبحي، وكل ما يتردد اجتهادات صحفية لا اساس لها من الصحة.

كشف نادر شوقي مدير الشركة التنفيذية للجونة، ووكيل اللاعب رمضان صبحي عن آخر ما توصلت له المفاوضات بين الأهلي وهدرسفيلد لانهاء أزمة رمضان صبحي.