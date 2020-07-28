AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادر شوقي يكشف حقيقة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قبل عودة الدوري

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:41 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف نادر شوقي مدير الشركة التنفيذية للجونة، ووكيل اللاعب رمضان صبحي عن آخر ما توصلت له المفاوضات بين الأهلي وهدرسفيلد لانهاء أزمة رمضان صبحي.

وقال شوقي خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن رمضان صبحي لابد أن ينفذ كلام الفيفا وهدرسفيلد يجب أن يلتزم به. 

وتابع: عقد رمضان موسم كامل وبناء على ما قاله الفيفا فان عقده مازال مستمرا. 

وأضاف شوقي أن، الوقت الحالي لا يوجد أي جديد في المفاوضات ولكن الأهم من المفاوضات هو استمرار رمضان في اعارته وعدم رحيله. 

وأكمل: الموضوع هذه الفترة مع الذي سيجلس مع مسؤولين هدرسفيلد للتفاوض لاستمرار رمضان حتى انتهاء بطولات هذا الموسم.

واشار شوقي الى أن، رمضان صبحي من أهم اللاعبين عند الأهلي في الفترة الحالية، فبقائه مهم جداََ ولكن لا نستطيع القول أن يوجد خطوات سلبية او ايجابية في المفاوضات. 

واختتم: لا توجد اي عروض احتراف اوروبية تقدمت لرمضان صبحي، وكل ما يتردد اجتهادات صحفية لا اساس لها من الصحة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادر شوقي: الأهلي يرغب في بقاء رمضان صبحي وعودة أكرم توفيق.. فيديو

الخطيب يقود ملف شراء رمضان صبحي نهائيًا من هدرسفيلد

الأهلي يفقد السيطرة على الموقف.. رمضان صبحي يرحل قبل نهائي أبطال أفريقيا

نادر شوقي: رمضان صبحي تلقى عرضا مغريا من مصر و5 أندية أوروبية تفاوضه.. فيديو

نادر شوقي: رمضان صبحي مطلوب في 5 أندية أوروبية ونادي مصري فاوضه بمبلغ خيالي.. مشكلتي مع أحمد فتحي فى طريقة رحيله وعلاقتي الإنسانية به كبيرة.. حسام غالي قادر على رئاسة الأهلي

أحد فرق العمالقة بإيطاليا .. هدرسفيلدر يتلاعب بـ الأهلي ويقترب من بيع رمضان صبحي

ترشيحاتنا

بفستان قصير.. هند صبري تتألق بإطلالة تبرز جمالها.. شاهد

ستات مش عايزة تعيش ولا تعمر بيوت.. رد فعل أمين الفتوى على سيدة لا تريد خدمة زوجها.. فيديو

كسور بالفكين والجمجمة.. تفاصيل تعرض مصري لحادث مميت في السعودية

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام

اصطحبه جده في نزهة فكانت نهايته مؤلمة

شقيق طبيب الغلابة يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الدكتور محمد مشالى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام

3 طرق طبيعية من المنزل لعلاج الأرق