محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية لمتابعة أعمال المشروعات الخدمية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم جولة تفقدية بالمنطقة اللوجستية رافقه خلالها المهندس أشرف دوس رئيس مجلس ادارة المنطقة اللوجستية ، والمهندس شريف يونس المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية ، واللواء سعيد السيد مدير عام نادي ماتريكس ، والدكتور علاء حلويش المستشار الرياضي للنادي .

















تابع محافظ الغربية ماتم إنجازه بالمنطقة من مشروعات خدمية لاهالى محافظة الغربية، كما تفقد نادى ماتريكس الرياضى، وكافة الملاعب الموجوده بالمنطقة، مثمنا جهود الشركةً المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية.







