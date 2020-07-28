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محافظات

محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية لمتابعة أعمال المشروعات الخدمية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:53 م
محافظ الغربية يجرى
محافظ الغربية يجرى جولة تفقدية بالمنطقة اللوجستية
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احمد علي
أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم جولة تفقدية بالمنطقة اللوجستية رافقه خلالها المهندس أشرف دوس رئيس مجلس ادارة المنطقة اللوجستية ، والمهندس شريف يونس المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية ، واللواء سعيد السيد مدير عام نادي ماتريكس ، والدكتور علاء حلويش المستشار الرياضي للنادي .


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تابع محافظ الغربية ماتم إنجازه بالمنطقة من مشروعات خدمية لاهالى محافظة الغربية، كما تفقد نادى ماتريكس الرياضى، وكافة الملاعب الموجوده بالمنطقة، مثمنا جهود الشركةً المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية.


يذكر أن المنطقة اللوجستية ، تقام على مساحة 82 فدانًا باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات جنيه حيث إن المشروع سيعمل على توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة ، متضمنًا مولًا تجاريًا على مساحة 135 ألف متر وهو الأكبر في منطقة الدلتا.
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