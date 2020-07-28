وسط ظروف غامضة.. انتحار سيدة بمياه النيل بالأقصر

الأقصر على أقبلت سيدة فى العقد الثالث من العمر بمحافظةالانتحار بالقاء نفسها بمياه نهر النيل وجارى انتشال جثمانها من المياه .

تلقى اللواء عصام يس مدير أمن الاقصر اخطارا من شرطة المسطحات يفيد بقيام سيدة بعد استقللالها معدية الأهالي القادمة من البر الغربي إلى البر الشرقي، و التي تربط بين مدينتي القرنة والأقصر، قامت بإلقاء نفسها من الطابق العلوي للعبارة النهرية وسط نهر النيل.









وعلى الفور انتقلت فررق الانقاذ النهري وشرطة المسطحات للمحاولات منهم فى البحث فى المياة عن جثمان السيدة وتم تنشيط المسطح المائى وجارى العثور عليها.





وقال شاهد عيان بالواقعة ان السيدة بعد القاءها بنفسها فى المياة حاول العديد من الاهالى فى انقاذها وتم توقف المعدية ولكن دون جدوى فالسيدة غرق فى الحالى





تحرر محضرا بذلك ، وجارى معرفة المنتحرة واسباب انتحارها واخطار النيابة لتولى التحقيقات .