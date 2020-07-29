إدارة الوافدين تمد فترة استكمال الأوراق للطلاب شهرا.. تفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة استكمال الأوراق للطلاب شهرا اضافيا بدلا من 15 يوم من تاريخ صدور الترشيح المبدئي.





نشرت الصفحة الرسمية لإدارة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " #ادرسفيمصر .. يهمها جدا وجودك معانا

ونظرا لظروف جائحه كرونا .. COVID-19.. #ادرسفيمصر مدت فترة استكمال الاوراق.. لشهر بدلا من 15يوم من تاريخ صدور الترشيح المبدئي.. احجز تذكرتك.. وإحنا في انتظارك في الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين لاستكمال اوراق القبول".









وكتمت قد اعلنت الإدارة العامة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال فيديو توضيحي التقديم التي تقدمها الإدارة بالتعاون مع شركة Cisco معلقة: "لو مهتم ان تعرف اكثر عن أمن المعلومات لشغلك cisco ومبادرة ادرس في مصر بتقدم لك المنح المجانية اونلاين ".









وأوضحت: "كل الي عليك ملئ الاستمارة https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9









وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم عدد من البرامج كن خلال مبادرة ادرس في مصر بالمشاركة مع شركة Cisco حيث تقدم مجموعة من التدريبات "المجانية" في مجال أمن المعلومات.









واوضحت الوزارة خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هدفنا دائما هو تقدمك في مجالك العلمي والعملي عشان كده هنقدم لك دايما منح وكورسات تساعدك توصل لهدفك ".









واستكملت: "مبادرة ادرس في مصر بالمشاركة مع شركة Cisco بتقدم مجموعة من التدريبات "المجانية" في مجال أمن المعلومات".









وأوضحت أن البرامج المقدمة:





Introduction to Cybersecurity certificate





Cyber Security Essential Certificate





Technology Security Literacy Certificate