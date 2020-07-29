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توك شو

باحث في الشأن التركي: طرد أردوغان لـ مسلمي الإيغور يحكمه المصالح.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:10 ص
كرم سعيد
كرم سعيد
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إبراهيم القادري
قال كرم سعيد الباحث في الشأن التركي ، إن التصريحات التركية بخصوص اقلية الإيغور؛ هي تصريحات ومواقف يحكمها المصالح؛ وهذا بسبب توتر العلاقات التركية الامريكية .

وأضاف كرم سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع علي قناة تن، أن تركيا بحاجة إلى الاستثمارات الصينية المباشرة وهذا لأن الاقتصاد التركي يعاني أزمة اقتصادية منذ 10 سنوات .

وأوضح كرم سعيد ، أن 60% من الاستثمارات  التركية هي استثمارات اوروبية وبسبب توتر العلاقات الأوروبية فإن تركيا بحاجة إلى الاستثمارات الصينية.

وتابع: أن التراجع التركي عن التصريحات الخشنة تجاه الصين فيما يتعلق بمسلمين الإيغور وهذا لحاجة تركيا للاستثمارات الصينية .

واستكمل : أن تركيا تعاني من ضعف المناعة الاقليمية والدولية بسبب توتر العلاقات .
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