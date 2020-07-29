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بين الناس

أهالى قرية صفط راشين ببني سويف يطلبون توصيل الصرف الصحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن معتز رمضان حسن، من أهالى قرية صفط راشين محافظة بني سويف ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود صرف صحى بالقرية.

 

ويقول فى رسالته : نعاني من عدم وصول شبكات الصرف الصحي بقرية صفط راشين - ببا - بني سويف  وانتشار مياه الصرف الصحي بالشوارع وكذلك انتشار الباعوض ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالى.

 

للتواصل مع القاري:

01278226086

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

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