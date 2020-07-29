بسبب كورونا.. دايملر الألمانية تتخذ إجراءات تقشفية جديدة

أعلنت مجموعة دايملر الالمانية لصناعة السيارات مالكة العلامة التجارية مرسيدس في مدينة شتوتجارت، إحالة جزء كبير من عمالتها في ألمانيا إلى نظام العمل بدوام جزئي بسبب التداعيات التى حدثت بسبب أزمة كورونا .

وأوضحت مجموعة دايملر أن هذه القرارات من أجل خفض النفقات في ظل التراجع الحاد في إيرادات الشركة بسبب جائحة كورونا، سيجري خفض عدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار ساعتين في القطاع الإداري بالشركة وكذلك في القطاعات القريبة من قطاع الإنتاج، مثل القطاع اللوجستي، اعتبارا من أكتوبر المقبل، وذلك لمدة عام واحد، وبدون تعويض في الأجر.

وبحسب بيان الشركة، وافقت إدارة المجموعة ومجلس العاملين على هذا الإجراء.

وأكد رئيس مجلس العاملين، ميشائيل بريست، أنه تم بذلك استبعاد فصل عاملين لظروف تتعلق بالتشغيل، بموجب الاتفاق، سيُجرى أيضا إلغاء المكافأة لعام 2020 بالنسبة لجميع الموظفين في الإدارة والإنتاج.

ويُجرى أيضا إلغاء ما يسمى بالأجر الإضافي، الذي يتم دفعه مرة واحدة سنويا، عام 2021 - حيث سيُجرى تحويله إلى أيام عطلات مدفوعة الأجر للجميع.