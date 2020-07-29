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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. 1600 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:13 ص
1600 وفاة جديدة
1600 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
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قسم الخارجي
سجلت الولايات المتحدة نحو 1600 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي للإصابات منذ شهرين ونصف، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

في وقت سابق، كد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تسعى لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".

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وخلال إفادته اليومية الخاصة بمستجدات كورونا، قال ترامب "استثمرنا أكثر من 300 مليار دولار في انتاج المعدات الطبية".

وكان ترامب أكد أن بلاده تسير بسرعة في الاتجاه الصحيح نحو الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

ولفت إلى أن أمريكا توصلت لاتفاق تاريخي مع شركة "كوداك" من أجل إنتاج الأدوية، مشيرا إلى أن إدارته ستعيد الريادة في هذه الصناعة إلى الولايات المتحدة.
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