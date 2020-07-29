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تكنولوجيا

لمحبي زراعة النباتات.. تطبيق يذكرك بمواعيد الري والمحافظة عليها

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:00 ص
تطبيق يذكرك بمواعيد
تطبيق يذكرك بمواعيد الري والمحافظة عليها
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ندى على
يحب الكثير منا زرع النباتات، وهناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستغناء عن مراعاة النباتات وزرعها، سواء في حدائقهم أو في شرفات المنازل، كنوع من الاستمتاع بالطبيعة والاستفادة من النباتات. 

ويواجه هؤلاء الأشخاص عددا من المشكلات وهى الطرق الصحيحة للاعتناء بالنباتات، والمحافظة عليها، واستخدام الكميات الصحيحة من الماء والأسمدة والتعرض للشمس، وغيرها، وذكر موقع Gizmodo التقنى أفضل تطبيق يمكنه حل هذه المشكلات ويساعد المستخدمين على أفضل طريقة للزرع والعناية بالنباتات، وهو تطبيق freemium Planta . 


ويعد تطبيق freemium Planta من افضل التطبيقات الموجودة لتعليم المستخدمين كيفية العناية الصحية بالنباتات وزرعها والمحافظة عليها، وأفضل الأماكن التى يجب وضع النباتات فيها. 

ويقوم تطبيق freemium Planta بتذكير المستخدمين بمواعيد رى النباتات، والتفرقة بين كمية الماء ووقت التعرض للشمس بالنسبة لأنواع  متنوعة من النباتات. 

ويساعد تطبيق freemium Planta المستخدمين على تقديم معلومات  كثيرة فيما يخص إخصاب النباتات، وهو ما يفتقد معرفته عدد كبير  من محبى وزارعى النباتات، كما يقوم التطبيق باطلاع المستخدمين أيضا عن أضرار بعض النباتات وتأثيرها على  صحتهم.  
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