لمحبي زراعة النباتات.. تطبيق يذكرك بمواعيد الري والمحافظة عليها

ويواجه هؤلاء الأشخاص عددا من المشكلات وهى الطرق الصحيحة للاعتناء بالنباتات، والمحافظة عليها، واستخدام الكميات الصحيحة من الماء والأسمدة والتعرض للشمس، وغيرها، وذكر موقع Gizmodo التقنى

يمكنه حل هذه المشكلات ويساعد المستخدمين على أفضل طريقة للزرع والعناية بالنباتات، وهو تطبيق freemium Planta .