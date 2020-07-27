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تكنولوجيا

عن طريق التصفيق.. تطبيق يساعدك على إيجاد هاتفك المفقود

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:01 ص
تطبيق يساعدك على
تطبيق يساعدك على ايجاد هاتفك المفقود
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ندى على
يعانى الكثيرون منا من مشكلة النسيان، والتى تعد مشكلة طبيعية، حيث ينسى معظم الأشخاص أرقام بعض الهواتف و طرق أماكن معينة، ولكن الأمر يبدو صعبا للغاية عند نسيان أحد المتعلقات الشخصية، خاصة الهاتف الذكى، الذى يتم حفظ كل شئ تقريبا عليه. 

وتمثل مشكلة نسيان الهاتف الذكى أمرا خطيرا على معظم المستخدمين خاصة عند الذهاب إلى العمل، حيث يتم حفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل وكذلك البيانات الشخصية، وأيضا يكون هو الحل الوحيد وقت الطوارئ، وذكر موقع Android Police أفضل طريقة لحل هذه المشكلة وهى استخدام تطبيق Clap to Find. 

ويعد تطبيق Clap to Find هو تطبيق فريد من نوعه حيث يساعد المستخدمين على ايجاد هواتفهم بأسهل الطرق وهى عن طريق التصفيق، حيث يمكن ضبط عدد مرات التصفيق والنغمة. 


وعند القيام بالبحث عن الهاتف سيحتاج المستخدم أن يقوم بالتصفيق فقط، وسيبدأ الهاتف في إصدار النغمات وكذلك الاهتزاز حتى يمكنك العثور على مكانه بأسرع طريقة ممكنة. 

ويسمح تطبيق Clap to Find للمستخدمين تخصيص النغمات عند تفعيل الوضع الصامت للهاتف، حيث سيقوم المستخدمون بالعثور على هواتفهم حتى أثناء الوضع الصامت،كما يوفر التطبيق ميزة خفض البطارية عند استخدامه، حتى لا يعمل على استنزاف البطارية. 
 

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