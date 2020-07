رغم السن.. شاهد.. الأميرة آن تعلم ملكة بريطانيا استخدام مكالمات الفيديو

اقرأ المزيد:

عندها تجيب الملكة: "نعم حسنًا.. يمكنني رؤية 4 على أية حال"، وسرعان ما لاحظت الأميرة: "في الواقع، أنتِ لست بحاجة إلي الآن، فأنتِ تعرفين شكلي جيدًا".

ترك المقطع المضحك الذي شاركه «كريس شيب» رئيس تحرير ITV News Royal المعجبين الملكيين في بهجة، مع مدح آن على تصرفاتها المرحة.

NEW: A first look behind the scenes of those royal video calls 💻

Watch how Princess Anne tried to teach her elderly mother about @zoom_us.

But her elderly mother is, err, the Queen.

🎥 A great clip from tomorrow’s documentary ‘Anne: The Princess Royal at 70’ on @itv 9pm 👇 pic.twitter.com/duHzozH2x5