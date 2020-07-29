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منوعات

رغم السن.. شاهد.. الأميرة آن تعلم ملكة بريطانيا استخدام مكالمات الفيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:15 ص
الملكة إليزابيث والأميرة
الملكة إليزابيث والأميرة آن
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عزة عاطف
خلال فترات الإغلاق والحظر نتيجة تفشي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، اضطر معظمنا إلى مساعدة آبائنا المسنين في استخدام التكنولوجيا الحديثة للبقاء على اتصال مع العالم، ولم يكن الملوك بمنأى عن ذلك.


شاركت الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 94 عامًا، في أول مكالمة فيديو لها الشهر الماضي لدعم مقدمي الرعاية الصحية في البلاد، حيث ظهرت الأميرة آن وهي تساعد والدتها المسنة على استخدام برنامج Zoom.


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ظهرت الأميرة مع والدتها الملكة في فيلم وثائقي ITV قادم للاحتفال بعيد ميلاد الملكة السبعين، تسأل آن جلالة الملكة: "هل يمكنك رؤية الجميع؟ يجب أن يكون لديك 6 أشخاص أمامك على الشاشة".


عندها تجيب الملكة: "نعم حسنًا.. يمكنني رؤية 4 على أية حال"، وسرعان ما لاحظت الأميرة: "في الواقع، أنتِ لست بحاجة إلي الآن، فأنتِ تعرفين شكلي جيدًا".


ترك المقطع المضحك الذي شاركه «كريس شيب» رئيس تحرير ITV News Royal المعجبين الملكيين في بهجة، مع مدح آن على تصرفاتها المرحة.

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