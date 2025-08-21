الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة ويزيد معاناة السكان.. تفاصيل

اتهمت مصادر إنسانية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر إطالة الفحوصات الأمنية ومنع دخول بعض الشحنات بذريعة "الأسباب الأمنية"، ما أسفر عن تقليص كبير في حجم المساعدات المقدّمة للمدنيين في القطاع المحاصر.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" عبد المنعم إبراهيم بأن تلك الممارسات تساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية، في وقت تشهد فيه غزة ارتفاعًا في معدلات الوفاة نتيجة نقص التغذية الحاد وغياب الأدوية الأساسية.

وأضاف أن استمرار الحصار الإسرائيلي يُهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى، ويُجسد سياسة ممنهجة لحرمان المدنيين من أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والرعاية الصحية.