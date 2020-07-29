أعلنت كوريا الجنوبية أنها أصبحت قادرة على تطوير صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة للصواريخ مع الولايات المتحدة.





وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، تنقسم المبادئ التوجيهية للصواريخ الكورية الأمريكية إلى 3 مجالات: الصواريخ البالستية العسكرية، صواريخ كروز العسكرية، والصواريخ الحاملة للمركبات الفضائية.





وأضافت أن هذه المبادئ التوجيهية المنقحة تستند إلى السماح لكوريا الجنوبية بتطوير صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب في مجال الصواريخ الحاملة للمركبات الفضائية.





من جهته، قال نائب مستشار الأمن القومي كيم هيون-جونج إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على رفع القيود المفروضة منذ عقود على استخدام سييول للوقود الصلب لإطلاق صاروخ فضائي.





وتابع "بالتالي، فإن الشركات ومعاهد البحوث الكورية الجنوبية، وحتى الأفراد، أصبحوا قادرين تقنيا على تطوير وإنتاج وامتلاك الصواريخ الفضائية باستخدام ليس الوقود السائل فقط ولكن أيضا الوقود الصلب والهجين دون قيود".





وأضاف "سيساعد ذلك على تطوير قدرات المخابرات والمراقبة والاستطلاع للجيش الكوري الجنوبي وتطوير صناعة الفضاء الكورية وتدفق المواهب الشابة إلى صناعة الفضاء وتقدم التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي خطوة واحدة إلى الأمام".



