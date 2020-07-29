نجوم الفن ينعون الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

نعى عدد كبير من نجوم الفن بجميع أنحاء الوطن العربى، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميًا بـ"طبيب الغلابة"، والذي توفي فجر أمس؛ إثر تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة .





وفى التقرير التالى نستعرض أبرز رسائل هؤلاء الفنانين:





محمد هنيدى

نعى الفنان محمد هيندي طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، حيث نشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وعلق عليها" ربنا يرحمك يا دكتور. ، رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء وخدمة الغلابة #طبيب_الغلابة.





أمير كرارة





نعى الفنان أمير كرارة وفاة الدكتور محمد مشالي ، حيث غرّد أمير كرارة عبر تويتر "‏اللهم ارحمه كما كان رحيمًا بعبادك الفقراء ، واجعله أغنى أغنياء جنّتك ‎#طبيب_الغلابة ".





محمد ممدوح

نعى الفنان محمد ممدوح، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "كل واحد فينا مدين للراجل ده على الاقل بدعوة من القلب وقراءة الفاتحة على روحه النقية دكتور محمد مشالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء.طبيب الغلابة".