نجوم الفن ينعون الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

نعى عدد كبير من نجوم الفن بجميع أنحاء الوطن العربى، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميًا بـ"طبيب الغلابة"، والذي توفي فجر أمس؛ إثر تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة .
وفى التقرير التالى نستعرض أبرز رسائل هؤلاء الفنانين:
محمد هنيدى
نعى الفنان محمد هيندي طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، حيث نشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وعلق عليها" ربنا يرحمك يا دكتور. ، رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء وخدمة الغلابة #طبيب_الغلابة.
أمير كرارة
نعى الفنان أمير كرارة وفاة الدكتور محمد مشالي ، حيث غرّد أمير كرارة عبر تويتر "اللهم ارحمه كما كان رحيمًا بعبادك الفقراء ، واجعله أغنى أغنياء جنّتك #طبيب_الغلابة ".
محمد ممدوح
نعى الفنان محمد ممدوح، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "كل واحد فينا مدين للراجل ده على الاقل بدعوة من القلب وقراءة الفاتحة على روحه النقية دكتور محمد مشالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء.طبيب الغلابة".
السيناريست مدحت العدل
نعى السيناريست والمؤلف الدكتور مدحت العدل
، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى ، من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .
وقال العدل من خلال تغريدته :" البقاء لله في الطبيب العظيم الإنسان محمد المشالي ..القدوة الذي نتمني أن نبحث في ربوع المحروسة عن غيره من المصريين العظماء ونسلط الضوء عليهم ليعرف أطفالنا أن النجومية ليست فقط - مع إحترامي- كرة وفن "
شيرين عبد الوهاب
نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى
من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .
وكتبت شيرين عبد الوهاب من خلال تغريدتها :" ربنا يرحمك يا راجل يا طيب يا اللي أكيد كل اللي عملته في حياتك مكتوب في ميزان حسناتك، ربنا يكتر من أمثالك #طبيب_الغلابه "