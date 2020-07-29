AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجوم الفن ينعون الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:41 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نعى عدد كبير من نجوم الفن بجميع أنحاء الوطن العربى، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميًا بـ"طبيب الغلابة"، والذي توفي فجر أمس؛ إثر تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة .

وفى التقرير التالى نستعرض أبرز رسائل هؤلاء الفنانين: 

محمد هنيدى 
نعى الفنان محمد هيندي طبيب  الغلابة الدكتور محمد مشالي، حيث نشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وعلق عليها" ربنا يرحمك يا دكتور. ، رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء وخدمة الغلابة  #طبيب_الغلابة.

أمير كرارة 

نعى الفنان أمير كرارة وفاة الدكتور محمد مشالي ، حيث غرّد أمير كرارة عبر تويتر "‏اللهم ارحمه كما كان رحيمًا بعبادك الفقراء ، واجعله أغنى أغنياء جنّتك ‎#طبيب_الغلابة ".

محمد ممدوح 
نعى الفنان محمد ممدوح، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "كل واحد فينا مدين للراجل ده على الاقل بدعوة من القلب وقراءة الفاتحة على روحه النقية دكتور محمد مشالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء.طبيب الغلابة".


السيناريست مدحت العدل
نعى السيناريست والمؤلف الدكتور مدحت العدل، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى ، من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .

وقال العدل من خلال تغريدته :" البقاء لله في الطبيب العظيم الإنسان محمد المشالي ..القدوة الذي نتمني أن نبحث في ربوع المحروسة عن غيره من المصريين العظماء ونسلط الضوء عليهم ليعرف أطفالنا أن النجومية ليست فقط - مع إحترامي- كرة وفن "


شيرين عبد الوهاب 
نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .

وكتبت شيرين عبد الوهاب من خلال تغريدتها :" ربنا يرحمك يا راجل يا طيب يا اللي أكيد كل اللي عملته في حياتك مكتوب في ميزان حسناتك، ربنا يكتر من أمثالك #طبيب_الغلابه "
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورحل شهم طنطا.. مي كساب تنعى طبيب الغلابة محمد مشالي

شوبير ناعيا طبيب الغلابة: إنسان بمعنى الكلمة ومحترم في غاية التواضع

رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء.. هيندي ينعي طبيب الغلابة

الفنان محمد ممدوح ينعي طبيب الغلابة.. شاهد

كل واحد فينا مدين للراجل ده.. محمد ممدوح ينعى الدكتور مشالي طبيب الغلابة

مدحت العدل ينعى دكتور محمد مشالى طبيب الغلابة

ترشيحاتنا

تركيا توقف التنقيب شرق المتوسط.. تراجع أم مناورة؟

في 30 دقيقة حيل خارقة لفقدان الوزن

جريمة بشعة.. عامل يكسر عنق الدواجن قبل ذبحها.. فيديو

علامات يصدرها جسمك تشير إلى نقص الفيتامينات

رفض كل المغريات وتصدى لكل الضغوطات.. حكايات الزهد في حياة طبيب الغلابة

هل التشهد فى الصلاة فرض أم سنة؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بملابس صيفية

رغم السن.. شاهد.. الأميرة آن تعلم ملكة بريطانيا استخدام مكالمات الفيديو

لضبط أسعار اللحوم وتوفير الألبان.. مشروع لتسمين وتربية رؤوس الماشية بمحطة بحوث السرو بدمياط