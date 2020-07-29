الصحف السعودية اليوم: انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بمصر.. المملكة تشدد على دور دول الجوار في الحل الليبي.. الموجة الثانية لـ الفيروس ترعب أوروبا.. والصحة العالمية: لا تستكينوا في مواجهته

ضيوف الرحمن يبدأون مناسكهم اليوم.. وغدًا إلى عرفات

فيصل بن فرحان: موافقة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" على المقترح السعودي خطوة إيجابية

وفيات كورونا في أمريكا.. تسجيل أعلى رقم منذ 75 يومًا

"كورونا" يعاود الانتشار بقوة في ألمانيا.. الحكومة تحذِّر وتوصي بعدم السفر

رقم قياسي للإصابات اليومية بـ كورونا في إسرائيل

الصحة العالمية: جائحة كورونا موجة كبيرة واحدة.. لا "تستكينوا" في مواجهته!













تناولت الصحف السعودية، اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد أبرزت صحيفة "سبق" إعلان وزارة الصحة المصرية أمس، الثلاثاء، تسجيل 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و39 حالة وفاة، وخروج 1121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات.









وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجّل في مصر بفيروس كورونا المستجد 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة قد شُفيت.









محليا، سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على بدء الحجاج اليوم، مناسكهم، بالتصعيد إلى مشعر منى اليوم، الأربعاء، بعد أن اكتمل وصول جميع دفعات الحج إلى مقر عزلهم الصحي في مكة المكرمة أمس، حيث كانت الدفعة الأخيرة من العسكريين والممارسين الصحيين السعوديين الذين أصيبوا بفيروس «كورونا المستجد» وتعافوا منه.









وفيما تستمر الأعمال الأمنية قبل بدء المناسك مع تشديد الإجراءات وتطبيق للوقاية من فيروس «كورونا».









في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الوئام" أن الصحة أتمت فحص كورونا لجميع المكلفين بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد ١٩ وجاهزيتهم لخدمة ضيوف الرحمن.









وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى إعلان وزارة الصحة، أمس، الثلاثاء 28 يوليو 2020، تسجيل 2688 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 225624 حالة.









وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1897 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 270831 حالة، فيما وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2789 حالة وفاة.









وأوضحت صحيفة "الرياض" تعليق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، على موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من المملكة، مؤكدا أنها خطوة إيجابية ستعزّز الثقة بينهما وتسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن، وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لإنجاح مسارات وجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية أممية.









عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة "الشرق الأوسط" على زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان أمس، الثلاثاء، تونس قادمًا من الجزائر، وأكد تطابق الرؤى مع البلدين، مشددًا على دور دول الجوار في حل الأزمة الليبية.









وبعد لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، قال الأمير فيصل بن فرحان، إنه استعرض العلاقات بين البلدين، وأكد للرئيس التونسي حرص القيادة السعودية على تعزيز التعاون بين البلدين، مبينًا أن الرئيس سعيّد أكد أهمية الدفع بتلك العلاقات إلى الأمام. وتابع أنه وجد تطابقًا كبيرًا بين مواقف السعودية وتونس «فيما يتعلق بالتحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة، وليس أقلها ما يتعلق بالوضع في ليبيا».









وقالت صحيفة "سبق" إن الإمارات أعلنت أمس، الثلاثاء، تسجيل 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 59,546 مصاب.









وتفصيليا، ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أنها سجلت حالتي وفاة بسبب الفيروس في البلاد ليبلغ عدد الوفيات 347 وفاةً.









وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن وزارة الصحة الإسرائيلية اعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة. وأورد الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الرقم يمثل أعلى عدد يومي للإصابات في إسرائيل منذ بداية الجائحة.









وأشارت صحيفة "الوئام" إلى إعلان منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 347 مدينة في إيران ارتفع إلى أكثر من 78100 شخص.









وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة في النظام، في إحصاءاتها المفبركة، أن عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية كان 235 شخصًا وعدد المرضى في العناية المركزة 3902 شخص.









فيما ذكرت صحيفة "الوطن" أن إيران احتجزت الأكاديمية بريطانية كايلي مور وهي عالمة بالشرق الأوسط ومتعلمة في جامعة كامبريدج، في سجن إيفين بطهران منذ عامين تقريبا قبل انتقالها المفاجئ قبل 3 أيام إلى أخر سجن مشهور بالعنف.









دوليا، أوضحت صحيفة "الوئام" وصف المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس جائحة كوفيد-19 بأنها "موجة كبيرة واحدة"، وحذرت من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد في الصيف في نصف الكرة الشمالي، وقالت إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطا موسمية.









وذكرت صحيفة "الرياض" أن الولايات المتحدة أعلنت اليوم تسجيل 1592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف؛ وفق ما أفادت به جامعة جونز هوبكنز، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 60 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد.









هذا وقد أشارت صحيفة "سبق" إلى إعلان الصين تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محليا.









ووفقا لأحدث بيانات اللجنة الصحية الوطنية، تم تسجيل 89 إصابة في إقليم شينجيانج، الذي شهد أحدث موجة لتفشي الفيروس، في ارتفاع كبير مقارنة بالأيام السابقة.









وذكرت صحيفة اليوم أن كوريا الشمالية فرضت أمس، الثلاثاء، قيودًا أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا، بعد أن أغلقت مدينة كايسونج على الحدود مع الجنوب للتعامل مع ما يمكن أن تكون أول حالة عدوى مؤكدة بالفيروس تعلن عنها الدولة المنعزلة.









وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بيونجيانج تتخذ إجراءات صارمة للحجر الصحي وفحص المناطق، كما يجري توفير الملابس الواقية والمعدات الطبية؛ وفقًا لـ"رويترز".









وأفادت صحيفة "سبق" بتحذير معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ أيام عدة؛ وهو ما أرغم السلطات على التوصية بعدم السفر، وخصوصًا إلى إسبانيا.









وذكر رئيس المعهد لوثار فيلير خلال مؤتمر صحفي أن التطورات الأخيرة المتعلقة بإصابات كوفيد-19 تشكِّل مصدر قلق كبير للحكومة، وفقًا لـ"فرانس 24".







