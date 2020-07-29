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توك شو

خلي بالكم من الفقراء.. آخر وصايا محمد مشالي طبيب الغلابة قبل الرحيل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:31 ص
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية خلود زهران: "بالأمس رحل عن عالمنا دكتور محمد مشالى الذى عرف باسم " طبيب الغلابة " ، لم يكن طبيا عاديا ولكنه كان يعالج الناس بـ10 جنيهات فقط".

وأضافت الإعلامية خلود زهران، خلال تقديمها لبرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك الكثير من الناس خارج وداخل مصر قامت بنعى أسرته.

وأشارت إلى أن هذا الطبيب جعل لأولاده بعد مماته، السيرة الحسنة والطيبة ، لافتة إلى أن هذا الطبيب نال شعبية كبيرة بين  الناس .

وتابعت أنه حظى بكم دعوات مليونية كبيرة بسبب عطائه غير المسبوق من أحد ، موضحة أنه قبل وفاته كانت أمنية استكمال بناء مستشفى خيرى  لأطفال الفقراء .

وأكدت أن طبيب الغلابة اوصى الأطباء برعاية الفقراء ، فهذا الإنسان كان صاحب رسالة عظيمة وقدوة لكل أطباء مجال عمله .
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