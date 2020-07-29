خلي بالكم من الفقراء.. آخر وصايا محمد مشالي طبيب الغلابة قبل الرحيل

قالت الإعلامية خلود زهران: "بالأمس رحل عن عالمنا دكتور محمد مشالى الذى عرف باسم " طبيب الغلابة " ، لم يكن طبيا عاديا ولكنه كان يعالج الناس بـ10 جنيهات فقط".





وأضافت الإعلامية خلود زهران، خلال تقديمها لبرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك الكثير من الناس خارج وداخل مصر قامت بنعى أسرته .





وأشارت إلى أن هذا الطبيب جعل لأولاده بعد مماته، السيرة الحسنة والطيبة ، لافتة إلى أن هذا الطبيب نال شعبية كبيرة بين الناس .





وتابعت أنه حظى بكم دعوات مليونية كبيرة بسبب عطائه غير المسبوق من أحد ، موضحة أنه قبل وفاته كانت أمنية استكمال بناء مستشفى خيرى لأطفال الفقراء .



