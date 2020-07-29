ضمن الموجة 16.. إزالة 19 تعديا على الأراضي بسوهاج



تمكنت أجهزة الحكم المحلي في سوهاج ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 19 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بتنفيذ حملة أمنية برئاسة اللواءات نائب مدير الأمن لقطاع الشمال ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات.





وتم تنفيذ 19 قرار إزالة شمل "18 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية، وحالة تعدٍ علي أملاك الدولة، بإجمالي فدان، 14 سهما، و15 مترا".





وكلف مدير أمن سوهاج باستمرار الحملات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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