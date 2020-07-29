استعدادا للممتاز.. أسوان يلاقي وادي دجلة وديا في خامس لقاءاته

قرّر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي أسوان خوض مباراة ودية اليوم، في الخامسة عصرًا، أمام وادي دجلة بملعب إتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية، وهو الملعب الذي من المقرر أن يستضيف مباريات أسوان بالدوري الممتاز بالدور الثانى عند استئناف المسابقة.





وصرح مصطفى أمين، المشرف على الفريق بنادي أسوان، بأن الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى قرر خوض الفريق اليوم الأربعاء مباراة ودية بملعب إتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية ، في الخامسة عصرا ، وتذاع مسجلة فى الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورتس 2.





وأكد أمين بأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان بقيادة المدير الفنى الكابتن أحمد كشري، قرّر أن يحصل اللاعبون على إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة يومين الخميس والجمعة ليعود الفريق لمواصلة تدريباته مساء السبت المقبل.



