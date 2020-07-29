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تعليم

مشروع بحثي بجامعة بنها لتطوير بعض المواد المستدامة لمكافحة الآفات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:09 م
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن فوز الجامعة بتمويل مشروع بحثي  لدراسة مرض الجلد العقدي بالماشية وتطوير بعض المواد المستدامة لمكافحة الافات بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتمويل قدرة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه وتصل مدة المشروع 24 شهرا مشيرا إلى أن ذلك ياتي في اطار منح البحوث الأساسية والتطبيقية.


من جانبة اشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث أن دعم الجامعة للبحث العلمي والبحوث الاكاديمية والمشروعات البحثية هو إحدى أولوياتها.

بالاضافة الى العمل على ربط البحث العلمى بمشاكل المجتمع المحيط بة والعمل علي حلها مشيرا ان الجامعة تسعي لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع لحل مشكلاته.

وقال الجيزاوي ان هذا المشروع يتوافق مع اهداف وانشطة الخطة البحثية للجامعة في استخدام الهندسة الوراثية لعلاج الامراض التي تسبب اهدار الثروة الحيوانية ورفع كفاءة الانتاج الحيواني وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور عبد الفتاح سليم رئيس الفريق البحثي والاستاذ المساعد بكلية الطب البيطري ان الهدف من المشروع هو معرفة العوامل التي يمكن من خلالها التنبؤ بظهور المرض الجلد العقدي في الماشية ومعرفة التتابع الجيني للعترة الفيروسية الموجودة حاليا بمصر والتي يمكن من خلالها اختيار انسب التحصينات المناسبة للماشية وتساهم في تطوير بعض الزيوت الطبيعية لمقاومة الافات باستخدام النانو تكنولوجي.
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