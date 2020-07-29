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تعليم

نائب رئيس جامعة بنها لخدمة المجتمع تتفقد وحدة رعاية المرأة بطب بنها..صور

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:18 ص
نائب رئيس جامعة
نائب رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
تفقدت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون البيئة وخدمة المجتمع أعمال وحدة رعاية المرأة التابعة للمبادرة الرئاسية داخل كلية الطب وذلك برفقة الدكتور حسام أمين وكيل الكلية لشئون البيئة.


وأشادت مصطفى بالمجهودات المبذولة من قِبل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الوحدة والعمل على محاولة توفير جهاز سونار خاص بالوحدة للكشف عن السيدات، وتخصيص أماكن الكشف والسونار وسحب العينة في مكان واحد.

من جانبه أكد الدكتور أمين حرص إدارة كلية الطب على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه السيدات اثناء الكشف، والعمل على حل أي شكوى قد ترد بخصوص ذلك في محاولة لدعم المبادرات الرئاسية.

يذكر أن كلية طب جامعه بنها شاركت في المرحلة الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والآن تم إدراجها مرة ثانية في المرحلة الثالثة للالتزام وللكفاءات والكوادر الطبية الموجودة بها.

من ناحية أخرى وقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروعات العلمية والبحثية المشتركة فى مجالات الطب البيطري والزراعة.
نائب رئيس جامعة بنها لخدمة المجتمع تتفقد وحدة رعاية المرأة بطب بنها..صور
نائب رئيس جامعة بنها لخدمة المجتمع تتفقد وحدة رعاية المرأة بطب بنها..صور
نائب رئيس جامعة بنها لخدمة المجتمع تتفقد وحدة رعاية المرأة بطب بنها..صور
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