لتطوير البحوث العلمية التطبيقية.. تعاون بين جامعتى بنها وعين شمس ومركز البحوث الزراعية| صور

تأتى الإتفاقية فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة لإستزراع الأحياء المائية ومشروع المليون ونصف فدان وتنمية الثروة الحيوانية وغيرها من المشروعات التى تدعمها الدولة بهدف تحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية للمواطنين.





وقال رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد إن الجامعة حريصة على تعميق أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصناعية لتحسين آدائها ومنتجاتها بما يخدم المجتمع المحلى من خلال تقديم كافة أشكال الدعم الفني لهذه المؤسسات وربط البحث العلمي بالصناعة والعمل على حل مشاكل المجتمع وتنمية البيئة.





و اعرب رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها ومركز البحوث الزراعية مشيرا الى أن مذكرة التفاهم تهدف الى توطيد التعاون المشترك بين الجميع من خلال تدريب الطلاب وتطوير البحوث العلمية والتطبيقية التي تخدم المجتمع والبيئة وتنمية المهارات المهنية للطلاب التى تؤهلهم لسوق العمل.





يذكر أن مذكرة التفاهم تكفل للأطراف فرص الإشراف المشترك على الرسائل العلمية في المجالات المختلفة وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتنمية المهارات البحثية للباحثين فضلا عن الاستخدام الامثل للمعامل والامكانات المعملية المتوفرة لدى كل مؤسسة مع توفير فرص لمشاركة طلاب البكالوريوس في الحملات القومية التي تتبناها الدولة لتعميق روح المشاركة والانتماء والربط بين مشروعات التخرج بالتدريبات العملية.

واشار رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان الى أن كلًا من جامعة عين شمس وجامعة بنها ومركز البحوث الزراعية يضم من الخبرات العلمية والتجهيزات المعملية المتقدمة ما يثري المجال البحثي والعلمي، ومن هذا المنطلق تأتى أهمية التعاون بين الأطراف الثلاثة فى مجال المشروعات البحثية المشتركة لإعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث التي تخدم المجتمع.