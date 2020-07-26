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تعليم

جامعة بنها تستعد للتحول الرقمي.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:15 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب نائبا عن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وفدا من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور إبراهيم فتحي معوض مدير المركز وبحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث وعمداء كليات الهندسة والعلوم والطب البيطري والمدير التنفيذي للمعلومات بجامعة بنها ومدير البوابة الالكترونية للجامعة وأمين عام الجامعة.

وقال المغربي إن الزيارة تأتي في إطار تفعيل بروتكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تقييم قدرات الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لجامعات ذكية.

من جانبها اعربت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن سعاداتها بزيارة وفد الخدمات الإلكترونية مؤكدة أن الفترة القادمة سوف تشهد تحولا كبيرا فى المنظومة المعلوماتية بجامعة بنها.

ومن جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن جامعة بنها من أولى الجامعات التي سيتم تقييمها من خلال الستة المحاور الأساسية الممثلة للكيان الجامعي والتي حددها النموذج الهيكلي للجامعات الذكية وهي التعلم الذكي والتقييم الذكي والفصول الذكية والدعم الذكي والعمليات الذكية والحرم الجامعي الذكي، موضحا أن اللجنة ستقوم بعقد لقاءت مع عمداء الكليات والوكلاء والإدارات العليا والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

وقال الجيزاوي إن الزيارة تستهدف تقييم الوضع الحالي لقدرات الجامعة وتحديد المستوى المستهدف وفقا لأولويات ورؤية الجامعة مشيرا انه في نهاية الزيارة والتي تستمر 3 أيام سيتم إعداد تقرير بالنتائج والتوصيات والذي يمثل الرؤية الإستراتجية وخطة العمل التي يمكن أن تتبناها الجامعة للانتقال بقدراتها لتحقيق متطلبات الجامعة الذكية والتي تتماشي مع المتغيرات المستهدفة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي.
جامعة بنها تستعد للتحول الرقمي.. صور
جامعة بنها تستعد للتحول الرقمي.. صور
جامعة بنها تستعد للتحول الرقمي.. صور
جامعة بنها تستعد للتحول الرقمي.. صور
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