رئيس جامعة بنها: العام الجامعي مر بسلام.. وهدفنا مصلحة أبنائنا الطلاب

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء المجلس. وأعضاء









واستهل السعيد الجلسة بتقديم التهاني لأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.





ونقل رئيس جامعة بنها، رسالة شكر وتحية من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى القيادات الجامعية بجامعة بنها على دورهم الهام خلال فترة الإمتحانات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.





وأشاد السعيد بالجهود المبذولة من جميع قيادات جامعة بنها أكاديمية وإدارية خلال الفترة الصعبة الماضية والعمل كفريق واحد من أجل مصلحة الجامعة وأبنائنا الطلاب.





واشار رئيس الجامعة الى انه تم تشكيل مجموعات عمل تضم نواب رئيس الجامعة وقيادات اكاديمية وادارية لمتابعة الامتحانات يوميا فضلا عن المتابعة المستمرة لأجهزة التعقيم وخطة تنفيذ الاجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات.





وأعرب السعيد، عن تقديره واعتزازه بالجهود الغير مسبوقة التي تبذلها الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية من أساتذة وأطباء وتمريض وفنيين واداريين وحرصهم على تقديم الخدمات الطبية فى هذه الفترة الحرجة التى لم نراها من قبل.





كما وجه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء الفرق الطبية بمستشفيات بنها الجامعية والتى تم انتدابها للعمل بمستشفى الحجر الصحي بمدينة قها، مؤكدا ان الجامعة تثمن هذه الجهود وتقدر دور الأطقم الطبية فى مجابهة فيروس كورونا المستجد.





من ناحية اخرى استعرض مجلس الجامعة الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021 والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021.





وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021 وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021.





كما استعرض المجلس مقترح تطبيق التعليم الهجين والعمل على تقليل الكثافة الطلابية خاصة فى الكليات النظرية ذات الأعداد الكثيفة والمقرر تطبيقه اعتبارا من العام القادم ، كما ناقش المجلس اجراءات تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعات الذكية داخل الجامعة.