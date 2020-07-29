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أخبار العالم

شاهد..لحظة وصول الحجاج إلى مقر سكنهم بعد الانتهاء من طواف القدوم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:08 م
الحجاج - ارشيفي
الحجاج - ارشيفي
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محمود نوفل
عرضت فضائية الإخبارية السعودية مقطع فيديو للحظة وصول عدد من الحجاج إلى مقر سكنهم بعد الإنتهاء من طواف القدوم .

وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدأوا في  أداء مناسك الحج لهذا العام بتأدية طواف القدوم وسط إجراءات احترازية دقيقة فرضتها السلطات السعودية خوفا من إنتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر ان وزارة الصحة السعودية قد إنتهت من إجراء  فحص كورونا لحجاج هذا العام قبل أدائهم للمشاعر المقدسة وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوّهم من فيروس كورونا .


يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج فى ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19.
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