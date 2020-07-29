بينهم 10 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 2803 شباب وصرف 61 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية 2803 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي الهمم من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 438 فرصة عمل بالقطاع الخاص.





في نفس السياق أشار مدحت الغمراوي، مدير المديرية، إلى أن الوزير تلقي تقريرًا بذلك بإنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي ،حيث تم في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم بتسجيل 182 عاملًا ، وصرف رعاية اجتماعية لـ 16 مولودًا، و7 منح زواج ، فضلا عن 3 منح وفاة بإجمالى 59 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه رعاية صحية من وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .





وأضاف أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 298 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر ذلك عن تحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية ، ومنح شركة مخالفة مهلة قانونية ، وحادثين جسيمين ، وحالة وفاة واحدة، و29 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس ، وذلك من خلال مفتشيها خلال الشهر الماضي.