AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بينهم 10 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 2803 شباب وصرف 61 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:27 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية 2803 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي الهمم من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 438 فرصة عمل بالقطاع الخاص. 

في نفس السياق أشار مدحت الغمراوي، مدير المديرية، إلى أن الوزير تلقي  تقريرًا بذلك بإنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي ،حيث تم في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة  تم بتسجيل 182 عاملًا ، وصرف رعاية اجتماعية لـ  16 مولودًا، و7  منح زواج ، فضلا عن 3 منح وفاة بإجمالى  59 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه رعاية صحية من وحدة العمالة غير المنتظمة  بالمديرية .

وأضاف أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على  298 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر ذلك عن تحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية ، ومنح شركة مخالفة مهلة قانونية ، وحادثين جسيمين ، وحالة وفاة واحدة، و29 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس ، وذلك من خلال مفتشيها خلال الشهر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: صرف 28 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل غير منتظم ببني سويف

بينهم 7 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 128 شابًا بسوهاج

من بينهم 10 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1040 شابا بالشرقية

القوى العاملة: تعيين 152 شابًا من بينهم اثنين من ذوى الهمم بالإسماعيلية

من بينهم شاب من ذوى الهمم.. القوى العاملة: تعيين 7 شباب بشمال سيناء

تعيين 9 شباب.. وصرف 25 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

إليسا تكرر ارتداء 3 فساتين.. والفنانة اللبنانية لمنتقديها: من عرق جبيني

قبل لقاء الزمالك والمصري.. اتحاد الكرة يتخذ إجراءً صارما ضد أندية الدورى

كارتيرون يوافق على رحيل أوناجم من الزمالك

علاقة جنسية وجثة طافية.. سمر وعشيقها خلصوا على جوزها في الترعة

دعاء يوم التروية مستجاب ويفرج الهم

أدعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام يكشف عن أسوأ هدية قدمها لزوجته كيت ميدلتون ورد فعلها

على متن باخرة.. أول صور للفنانة نيللي كريم مع خطيبها عمر إسلام

بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها