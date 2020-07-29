للرجال فقط.. شاهد موضة إكسسوارات 2020 لإطلالة أنيقة

الإكسسوارات بشكل عام أكثر ارتباطًا بالنساء لإكمال مظهرهن، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر الكثير من الرجال في منصات عروض الأزياء بإكسسوارات ومجوهرات لافتة.







أصبح الأمر لا يقتصر على النساء فقط، فقد حرصت الكثير من دور الأزياء العالمية على الاهتمام بصناعة الإكسسوارات و المجوهرات الرجالي ، ما دفع الكثير من مشاهير العالم والوطن العربي إلى اقتناء المجوهرات.









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ولم تكن الإكسسوارات بالنسبة لبعض المشاهير بغرض إكمال مظهرهم فقط، ولكنها أصبحت من الأشياء الضرورية والأساسية، وتتنوع وتختلف أشكال مجوهرات الرجال ما بين الساعات الثمينة والخواتم والسلاسل وإكسسوارات اليد وغيرها من الأشياء الأخرى.









إليكم الصور: