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حوادث

أمن المنافذ يضبط قضيتي تهريب بقيمة تعويضية ١٦٠ ألف جنيه

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (2) قضية تهريب " بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (160 ألف جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (723) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (112) حكم قضائى متنوع وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط (5) قضايا"هجرة غير شرعية – تزوير إقامة" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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