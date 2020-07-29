بنك ناصر يناقش مشروع الهيكلة والتطوير

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي .

أوضحت القباج أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها إعادة تشكيل مجلس الإدارة والذي يضم نخبة مختارة من رجال الاقتصاد والدين والمصارف والقانونيين ويضم التشكيل الجديد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والمستشارأحمد شحات إسماعيل المستشار القانوني لوزارة التضامن، و باسل محمد إبراهيم الحيني، والمهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد و هلا شاكر طلبة صقر، وعمرو كمال ابو العزم إضافة إلى سحر محمد علي السلاب .





وصرحت القباج بأنه تم ايضا مناقشة الدراسة المقدمة من شركة برايم للإعمال الإستشاريةبرئاسة الدكتور عاطف حلمي لإعادة هيكلة وتطويرالبنك في ضوء التعاقد الموقع مع شركة برايم للقيام بالدراسة التشخيصية لبنك ناصر الاجتماعي وإعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك وذلك في إطار المشروع الممول من البنك الأفريقي للتنمية وفقا للإتفاقية الموقعة مع بنك ناصر الاجتماعي في هذا الشأن .





وفي ذات السياق أوضح محمد عشماوي أن الهدف من إعادة هيكلة البنك هو إعادة تنظيم وهيكلة آليات العمل بالبنك هذا بالإضافة الي تقديم أفضل الحلول الإجتماعية المالية وغير المالية للفئات الأكثر احتياجا بطريقة فعالة لمكافحة الفقر نظرا لطبيعة البنك كرائد للتنمية المستدامة مشتملة علي (التمويل – الإدخار –صندوق الأسرة والنفقات –التركات –لجان الزكاة ) موضحا انه تم تنفيذ المشروع علي ثلاثه مراحل متعاقبة هي المرحلة الإستهلالية ومرحلة التشخيص ومرحلة تطوير الإستراتيجية.



