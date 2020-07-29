AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بنك ناصر يناقش مشروع الهيكلة والتطوير

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:44 م
وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة التضامن الاجتماعى
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي .
 
أوضحت  القباج أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها إعادة تشكيل مجلس الإدارة والذي يضم نخبة مختارة من رجال الاقتصاد والدين والمصارف والقانونيين ويضم التشكيل الجديد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والمستشارأحمد شحات إسماعيل المستشار القانوني لوزارة التضامن، و باسل محمد إبراهيم الحيني، والمهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد و هلا شاكر طلبة صقر، وعمرو كمال ابو العزم  إضافة إلى  سحر محمد علي السلاب .

وصرحت القباج  بأنه تم ايضا مناقشة الدراسة المقدمة من شركة برايم للإعمال الإستشاريةبرئاسة الدكتور عاطف حلمي لإعادة هيكلة وتطويرالبنك في ضوء التعاقد الموقع مع شركة برايم للقيام بالدراسة التشخيصية لبنك ناصر الاجتماعي وإعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك وذلك في إطار المشروع الممول من البنك الأفريقي للتنمية وفقا للإتفاقية الموقعة مع بنك ناصر الاجتماعي في هذا الشأن .

وفي ذات السياق أوضح  محمد عشماوي أن الهدف من إعادة هيكلة البنك هو إعادة تنظيم وهيكلة آليات العمل بالبنك هذا بالإضافة الي تقديم أفضل الحلول الإجتماعية المالية وغير المالية للفئات الأكثر احتياجا بطريقة فعالة لمكافحة الفقر نظرا لطبيعة البنك كرائد للتنمية المستدامة مشتملة علي (التمويل – الإدخار –صندوق الأسرة والنفقات –التركات –لجان الزكاة ) موضحا انه تم تنفيذ المشروع علي ثلاثه مراحل متعاقبة هي المرحلة الإستهلالية ومرحلة التشخيص ومرحلة تطوير الإستراتيجية.

وأوضح عشماوي انه تم ايضا خلال الإجتماع الموافقة علي التشكيل الجديد لللجان المنبثقة من مجلس الادارة  حبث تكون كل لجنة مسؤولة عن ملف محدد وتضم اللجان، لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر والالتزام ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي إضافة إلى لجنة الاستثمار.
بنك ناصر يناقش مشروع الهيكلة والتطوير
بنك ناصر يناقش مشروع الهيكلة والتطوير
بنك ناصر يناقش مشروع الهيكلة والتطوير
بنك ناصر يناقش مشروع الهيكلة والتطوير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: بنك ناصر الاجتماعي يدعم القطاع الصحي بـ 38 مليون جنيه

استراتيجية لزيادة موارد صندوق "عطاء".. القباج: لدينا خطة طموحة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة

بنك ناصر: شهادة إيد واحدة للأطباء وطاقم التمريض بعائد 15.5

وزيرة التضامن: بنك ناصر يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع فئات العملاء

خلال 5 أيام .. صرف معاشات بقيمة 656 مليونا و810 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي

من بينها إتاحة الصرف من خلال 2000 منفذ.. بنك ناصر يتخذ إجراءات لتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

عبير موسي: الـ109 أصوات لسحب الثقة من الغنوشي جاهزة.. ورحيله لن يحدث فراغا

بسبب المشاهد الجريئة.. شيرين تهاجم يوسف الشريف

هل التشهد فى الصلاة فرض أم سنة؟.. الإفتاء تجيب

استطلاع صدى البلد.. 49% من القراء موافقون على عودة حسام حسن للأهلي

هل مضغ اللبان يبطل الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب

أدعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها

حادث مؤلم.. خلاف بين أبوين يودي بحياة طفلتهما الرضيعة ذات الـ 3 أشهر

انفراد.. أول رادار في مصر يفرق بين سرعة الملاكي والنقل.. يكشف السيارات المسروقة ويسجل 30 ألف مخالفة