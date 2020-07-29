يستفيد منها 2.5 مليون مواطن.. مصر الخير تحصل على أكثر من 30 ألف صك أضحية

أعلنت مؤسسة مصر الخير تجاوز الأرقام المستهدفة لبيع صكوك الأضحية لهذا العام نظرا للإقبال الشديد من المتبرعين على شراء صك مصر الخير للاضحية حيث تمكنت من بيع ما يزيد عن 30 ألف صك حتى اليوم والتى يستفيد منها ما يزيد عن 550 ألف أسرة مستحقة بما يشمل 2.5 مليون شخص مستفيد.





وقال المهندس أحمد على رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير في تصريحات اليوم " إن المؤسسة اتخذت قرارا لأول مرة هذا العام باستمرار بيع الصكوك خلال أيام عيد الأضحي نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على شراء الصكوك ومراعاة لظروف المتبرعين والتيسير عليهم حيث يستمر شراء الصكوك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وأيضا من خلال تطبيق الهاتف " موبايل ابليكشن " الخاص بالمؤسسة.









وأشار إلى أن توزيع لحوم الأضحي من مؤسسة مصر الخير يشمل الأسر المستحقة والأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية وسوف يبدأ التوزيع من أول أيام عيد الأضحي المبارك وحتى رابع يوم حيث يبدأ الذبح عقب صلاة العيد من أول أيام التشريق ويستمر حتى عصر رابع أيام التشريق.





وأضاف رئيس قطاع التكافل بمصر الخير أن تسليم نصيب المتبرعين من الاضحية يبدأ من رابع أيام عيد الأضحي المبارك حيث يحصل المتبرع على 9 كيلو من لحوم صك الاضحية الخاص به.





وقال أحمد علي إنه تم تحديد سعر الصك ب 3.500 ج. مقابل 27 كيلو لحم صافي يستلم المتبرع منهم 9 كيلو نصيبه الشرعي في الأضحية وتنوب عنه المؤسسة فى توزيع 18 كيلو على المستحقين في جميع محافظات مصر كما أن المؤسسة تقدم خدمة التوصيل للمنازل بتكلفة 100 جنية للتوصيل لاي مكان ولأي عدد من الصكوك، ويشترط أن يكون التوصيل لنقطة واحدة.

وأشار رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إلي أن حملة صك الأضحية هذا العام تحمل الكثير من الأهداف التنموية والتي يأتي على رأسها توفير مصدر دخل مستمر لعدد 500 من شباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضا يتملك بموجبه عدد 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي تدخل في دورة تسمين وتتولي مؤسسة مصر الخير عن طريق شركتها أرض الخير للإنتاج الحيواني عمليات التدريب والتعليم على أصول التربية الحديثة وأساليب التغذية وتقديم الخدمات البيطرية حتى يكون الإنتاج جميعه جاهز للإستعانة به في حملة صك الأضحية مما يحقق عائدا كبيرا على المستحق ومع إلتزامه وتعلمه يستطيع الحصول على أكثر من دورة تسمين وتكرار التجربة ومن ثم تحويله لمستثمر صغير بعد أن كان بدون مصدر دخل.